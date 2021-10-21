BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ PARKLARA YENİ SOSYAL DONATI ALANLARI KURDU

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan parklara yeni sosyal donatı ve spor alanları inşa etti.

Daha yeşil bir kent için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı parklarda çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında Atatürk Kültür Parkı, Kent Parkı, İskele Yaşar Kemal Parkı, Demokrasi Parkında bulunan parklara yeni sosyal donatı alanları ile ortak kullanım alanları kurdu. Parklara yapılan tuvaletler çok amaçlı olarak tasarlanırken mescitler bay ve bayan olarak ayrılıp bebek bakım odaları yapıldı. Atatürk Kültür Parkı ile Kent Parkına ise yeni spor sahaları kuruldu.

Kent genelinde bulunan 16 parkta ise yenileme ve onarım çalışması yapılarak çocuk oyun gurupları tamir edilerek yeşillendirme çalışması yapıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri