BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ MURADİYEDE 11.2 KİLOMETRE BETON YOL YAPIYOR

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesinde 11. 2 kilometrelik 3 mahalle yolunda beton yol çalışması yapıyor.

İlçelerdeki beton yol ağını artırmak için çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Muradiye ilçesindeki Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) yol çalışmalarına devam ediyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığınca Muradiye ilçesine bağlı 11. 2 kilometrelik Gültepe, Han ve Adaklı mahalleleri grup yolunda başlatılan beton yol çalışması sürüyor. Şuana kadar yolun 3 kilometresini tamamlayan ekipler, yolun geri kalan kısmının tamamlanması için hummalı bir çalışma yürütüyor.

Mahalle yollarını altyapısıyla birlikte yenileyen Büyükşehir Belediyesi, stabilize, yarma, dolgu, ve menfez çalışmalarının yanı sıra plent miks temel (PMT) çalışması ve Silindirle Sıkıştırılmış Beton (SSB) uygulaması yapıyor.

Bitümlü sıcak karışımlı (BSK) asfalt yola göre daha kaliteli ve ekonomik olan beton yol uygulaması daha önce Edremit, Saray, Çaldıran ve Başkale ilçelerinde de yapılmıştı.

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