BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ 50 MEVSİMLİK İŞÇİ ALACAK

VAN (Habermetre) - Van Büyükşehir Belediyesi, bünyesinde istihdam etmek üzere 6 aylığına 50 geçici İşçi alacak.

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde mevsimlik işçi (5 ay 29 gün) olarak görevlendirmek üzere; 25 genel beden işçisi, 14 kamyon şoförü, 2 TIR şoförü, 5 aşçı, 3 loder operatörü ve 1 dozer operatörü olmak üzere toplamda 50 mevsimlik işçi alınacak. İnternet üzerinden alınacak başvurular için son tarih ise 23 Ekim 2021 Cumartesi saat 17. 00 olacak.

Van Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraklerinden BELVAN Ulaşım Sanayi ve Ticaret Limited Şirketine alımı yapılacak olan mevsimlik (5 ay 29 gün) işçi alım duyurusu, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yapıldı. Şeffaflık ve liyakat esaslı olarak yapılacak olan alımlar kura usulü ile gerçekleştirilecek.

Başvurular 21-23 Ekim 2021 tarihleri arasında kariyer. van. bel. tr üzerinden sadece online olarak alınacak. Koronavirüs salgını nedeniyle hiçbir şekilde yüz yüze başvuru kabul edilmeyecek olan alımlarda Van Nüfusuna kayıtlı olma ve ilan tarihi itibarıyla en az 2 yıl Van'da ikamet etme şartı da aranıyor.

Başvuru kriterlerine uygun olduğu belirlenen adaylar için 27 Ekim 2021 Çarşamba günü saat 14: 00'da Van Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet binasında bulunan ihale salonunda Noter huzurunda yapılacak kura yöntemiyle belirlenecek. Belediyenin sosyal medya hesaplarından canlı olarak verilecek olan kuraya pandemi nedeniyle katılımcı kabul edilmeyecek.

Başvuru ile ilgili özel ve genel şartlara, www. van. bel. tr adresindeki duyurular kısmından ulaşabilecek.

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