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Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

AA / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel
Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'tan Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ne ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanları, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Büyükkılıç, Develi, Hacılar, Kocasinan, Melikgazi, Talas, Yahyalı, Yeşilhisar, Tomarza ve Akkışla ilçe belediye başkanları ile cemiyet başkanı ve yönetim kuruluna ziyaret gerçekleştirdiklerini belirtti.

Sıcak ilgiden dolayı teşekkür eden Büyükkılıç, Kayseri'nin huzuru, birliği ve beraberliğinin kendileri için önemli olduğunu, kenti daha iyi noktalara getirmek için gece gündüz demeden koşturduklarını aktardı.

Kovid-19 salgını ile mücadelede de iyi bir noktaya doğru gittiklerini dile getiren Büyükkılıç, bu durumun gevşemelerine neden olmamasını istedi.

Büyükkılıç, "Yapacağımız şey dedikodulara kulaklarımızı tıkayıp, sosyal medyadaki spekülasyonlara itibar etmeyip bilim adamlarımıza, sağlık çalışanlarımıza inanarak aşımızı mutlaka yaptırmak. Pişman olmayalım. Kayseri'de aşılamada iyi bir noktadayız. Gönlümüz daha fazlasını arzu eder. İlimizde 180 bin civarında aşılanması gereken vatandaşımız var. Bu, inşallah aşağı doğru azalır. İhmal etmeyelim, önyargılı olmayalım." diye konuştu.

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ise Büyükkılıç ve ilçe belediye başkanlarını ağırlamaktan son derece mutlu olduklarını söyledi.

Hep bir ve beraber olduklarını aktaran Kösedağ, ziyaretten dolayı teşekkür etti.

AA / Ramazan Kaya - Son Dakika Haberleri
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