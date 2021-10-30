Büyükşehir Belediye Başkan Seçer'den, oto galericilere ziyaret - Haberler
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Büyükşehir Belediye Başkan Seçer'den, oto galericilere ziyaret

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Büyükşehir Belediye Başkan Seçer'den, oto galericilere ziyaret

Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oto galericiler sitesi esnafı ile bir araya geldi.

MERSİN (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oto galericiler sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seçer beraberindeki CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen??????? ile Mersin Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti.

Seçer, sohbet ettiği esnafın talep ve sorunları dinledi.

Ziyaretin ardından, buradaki Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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