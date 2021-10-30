Büyükşehir Belediye Başkan Seçer'den, oto galericilere ziyaret

MERSİN (AA) - Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, oto galericiler sitesi esnafı ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Seçer beraberindeki CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen??????? ile Mersin Oto Galericiler Sitesi'ni ziyaret etti.

Seçer, sohbet ettiği esnafın talep ve sorunları dinledi.

Ziyaretin ardından, buradaki Atatürk büstünün açılışı gerçekleştirildi.

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