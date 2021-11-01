Büyükkılıç ve Çopuroğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını inceledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmalarını inceledi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç ve Çopuroğlu, beraberindeki heyet ile inşaatı gezdi. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, havalimanı çalışmalarının devam ettiğini ve inşaat oranının yüzde 40'larda olduğunu ifade etti.

Burada 8 milyon kişi kapasiteli havalimanı terminal binası yapımının devam ettiğini belirten Büyükkılıç, "Bu binamız önümüzdeki yıl sonuna doğru faaliyete geçmiş olacak. Şu anda inşaat oranı yüzde 37-40'larda. Dolayısıyla hızla seyrediyor, herhangi bir sıkıntı yok. Burada 37 bin metrekarelik bir inşaat alanı iken 51 bin metrekareye ulaştı. Aynı zamanda 4 katlı otoparkımız ilave edildi. Kayseri'ye yakışan bir proje böylece hayata geçmiş olacak. Emeği geçenlere bir kez daha teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Çopuroğlu da projenin hayata geçmesiyle Kayseri nüfusunun 5 katı kadar yolcu taşınacağını vurguladı.

Çopuroğlu, havalimanının 2022'nin sonunda kullanılmaya başlanacağını aktardı.

Büyükkılıç ve Çopuroğlu, Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı'nın kesiştiği noktada devam eden katlı kavşak ile alt geçitteki çalışmaları da denetledi.

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