Başkan Büyükkılıç'tan Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'na Ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 21 alanda 95 farklı kurs branşıyla 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemine başlayan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda eğitim görmeye başlayan kursiyerleri yalnız bırakmadı. Büyükkılıç, KAYMEK bünyesindeki Göznuru Tesisleri'ni ziyaret ederek, "Öğretmenlerimizin her biri fedakarca sizlerin daha donanımlı, daha eğitimli, daha bilgili olmanıza yönelik gösteriyorlar" dedi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyetlerini sürdüren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları 2021-2022 Eğitim-Öğretim dönemine 21 alanda 95 farklı kurs branşıyla eğitimine başladı. Eğitim kurs merkezleri bu başvurulardan asil kayıtla 3 bin 835 kursiyere bir dönem boyunca hizmet verecek. Yediden yetmişe hizmet veren KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs faaliyetleri 12 tesiste alanında uzman 119 eğitmenle hizmetlerini yürütürken, www. kaymekonline. com internet adresi üzerinden toplam 5 bin 643 başvuru alan KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kurs merkezleri, bu başvurulardan asil kayıtla 3 bin 835 kursiyere bir dönem boyunca hizmet verecek. Kovid 19 tedbirlerine uygun olarak yürütülecek faaliyetlere KAYMEK Göz Nuru tesisinde asil listeden alınan 416 kursiyerin 82'si sabah grubunda eğitime başladı. KAYMEK Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları 2021-2022 Eğitim-Öğretim döneminde kursiyerleri yalnız bırakmayan Başkan Büyükkılıç, KAYMEK Göznuru Tesisleri'ni ziyaret ederek, yeni başlayan eğitim-öğretim yılının herkese hayırlı olmasını temenni etti. Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, "Ay yıldızlı Türk Bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, dinimize layık nesiller yetiştirmeyi nasip eylesin. Onlar bizim geleceğimiz. Bizler de onlara layık olma yolunda gayret göstermeye çalışıyoruz" dedi. Üreten, katkıda bulunan, çalışkan gayretli kursiyerler gözlemlediğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, "Yaş grubu olarak her yaş grubundan kursiyerimiz var. Demek ki öğrenmenin yaşı olmazmış. Bunu da burada tespit etmiş olduk. Öğretmenlerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Aldığımız bilgiler doğrultusunda 12 tesiste 119 alanında uzman olan öğretmenlerimizin bu hizmeti verdiğini biliyorum. Verdiğimiz hizmet 21 alanda 95 farklı kurs branşında size eğitim veriliyor. Oldukça yüksek bir talep mevcut" diye konuştu.

"PANDEMİ SÜRECİNİ DE GÖZ ARDI ETMİYORUZ"

Kursların korona virüs tedbirleri kapsamında gerçekleştiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, aşı konusunda da uyarılar bulunarak, şunları söyledi: "Doktor başkan olarak, aşı yaptırmamanın büyük bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Sosyal, kültürel, ticari, eğitim, turizm hayatının devam etmesini ülkemizde arzuluyorsak, ki arzuluyoruz. 3 ay önce hepimiz bunalımdaydık. Evlerimizden çıkamıyorduk. Bir araya gelemiyorduk. Yüz yüze eğitim diye bir şey yoktu. Şimdi Cumhurbaşkanımız çırpınıyor. Eğitim müesselerimizi kapatmamak için ama bunun yolu bir doktor olarak söylüyorum. ya aşınızı yaptıracaksınız, bağışıklık kazanacaksınız. ya da hastalığı geçirip bağışıklık kazanacaksınız. "

"SAĞLIKLI HUZURLU DAHA NİCE YILLARA GÜNLERE, EĞİTİMLERE"

KAYMEK bünyesindeki Göznuru Tesisleri'nde kursiyerlerin kurslara başladığını dile getiren Büyükkılıç, "Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Eminim ve inanıyorum ki öğretmenlerimizin her biri fedakarca sizlerin daha donanımlı, daha eğitimli, daha bilgili özgüven içerisinde ailesine, bilgisine, çevresine faydalı olacak şekilde yetişmesi için gayret gösteriyorlar. Sağlıklı huzurlu daha nice yıllara günlere, eğitimlere. Sağ olun, var olun" şeklinde konuştu. Büyükkılıç, burada derslikleri gezerek, eğitmenlerden kurslar hakkında bilgiler alıp, kursiyerlerle bir süre sohbet etti. Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk'ün de eşlik ettiği ziyarette Başkan Büyükkılıç, kursiyerlerle hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi.