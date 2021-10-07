Büyükkılıç, Gaziantep'te Kayseri'yi tanıttı

GAZİANTEP (İHA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Gaziantep'te düzenlenen Expobel Çevre, Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı'nda düzenlenen "Akıllı Şehirler" konulu panele konuşmacı olarak katılarak, Kayseri'de akıllı şehircilik kapsamında hayata geçirilen birçok projeyi detayları ile anlattı.

EXPOBEL Çevre, Şehircilik ve Teknoloji Fuarı, Türkiye Belediyeler Birliği'yle (TBB) Akort Fuarcılık iş birliğinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşti. Fuarda düzenlenen "Akıllı Şehirler" paneline Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da konuşmacı olarak katılarak, Kayseri'de gerçekleştirilen akıllı şehircilik ve bilişim alanında yapılan projeler ve hizmetlerden bahsetti.

Şehirlerin 'akıllı şehir' ile ilgili projelerini birer birer hayata geçirdiğini ifade eden Büyükkılıç, "Ülke ve şehirler olarak dışarıdan teknoloji transferinden çok kendimizi geliştirmemiz gerektiğini, kendi altyapımızı oluşturmak suretiyle yerli ve milli çalışmalar yapmamız gerektiğini unutmamamız gerekir. Ülkemiz bu konuda oldukça büyük mesafeler aldı. Kayseri 1.5 milyon nüfusu bağrında barındıran İç Anadolu'da önemli bir ticaret, endüstri merkezi. Turizm konusunda yaptığımız çalışmalar ile ilgili şehir kendisinden söz ettirmeye gayret ediyor ve epeyce mesafe almış durumda" dedi.

Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin yurt içinden ve yurt dışından gelen misafirler ile önemli bir turizm merkezi haline geldiğini söyleyerek, "Polonya, Rusya, Ukrayna, Çekya, Belarus gibi ülkeler başta olmak üzere şehrimizde adeta turizm odaklı, Kapadokya ile bütünleşik olarak değerlendirildiğinde uzak doğudan gelenlerin, Latin Amerika'dan gelenler ile birlikte önemli bir sayıya ulaştığını gözlemliyoruz" diye konuştu.

KAYSERİ'NİN TARİHİ VE KÜLTÜREL ZENGİNLİĞİNDEN BAHSETTİ

6 bin yıllık ticari geçmişiyle açık hava müzesini andıran gastronomi, endüstri, turizmin, sağlığın ve ticaretin merkezi Kayseri'nin tarihi, kültürel zenginliklerinden bahseden Büyükkılıç, daha sonra akıllı şehircilik ile ilgili projelerini anlattı.

HAYATI KOLAYLAŞTIRAN AKILLI PROJELERİ ANLATTI

Başkan Büyükkılıç, Akıllı Ödeme Sistemleri'nden Kayseri Kart Akıllı Geçiş Sistemleri'ne, Yeni Akıllı Şehir Mobil Uygulaması'ndan Kayseri.com.tr Turizm Portalı'na kadar birçok projenin detaylarını aktararak, Trafik Kontrol Merkezi ve Uzaktan İzleme Merkezi ile akıllı şehir statüsüne uygun en güzel hayatı kolaylaştıran ve israfı önleyen bir yaklaşım sergilediklerini ifade etti.

TÜRKİYE'YE ÖRNEK GÖSTERİLEN VE REFERANS KABUL EDİLEN PROJELER

Türkiye'ye örnek uygulamalardan birisi olan bisiklet paylaşım ağı KAYBİS ile uydudan takip edilen bisiklet hizmeti verdiklerini, hem çevre kirliliğini hem de sağlıklı yaşamı sürdürdüklerini vurgulayan Büyükkılıç, Çağrı Merkezi'nde 153 üzerinde tek numaraya geçildiğini, coğrafi bilgi sistemlerinde Türkiye'ye örnek gösterilen ve referans kabul edilen bir bilgi paylaşım altyapısı kurduklarının altını çizdi.

Başkan Büyükkılıç, Aselsan ile birlikte yürüttüğümüz önemli bir çalışma yerli ve milli büyük veri projesine değinerek, "Bu projemiz Türkiye Belediyeler Birliği Akıllı Şehircilik ödülü almış proje. Yazılım kısmını tamamladığımız bu projeye akıllı tüm nesnelerin veri göndermesi çalışmalarını başlattık. Sanki bir vücudun sinir sisteminde olduğu gibi bu uygulamalarımıza verileri topluyor, şehrin büyük veri bankasını oluşturuyor. Erciyes Üniversitemiz ile Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulama Araştırma Merkezi ile ortak çalışarak yerli yapay zeka algoritmaları ile bunu işleyerek bilgiye dönüştürüyor ve bu çalışmalarımızı insanlığın hizmetine sunuyor, açık veri paylaşımı yapmış oluyoruz" şeklinde konuştu.

Yeni Akıllı Şehir Mobil Uygulamasını anlatan ve kişiselleştirilmiş mobiliteye geçiş sağlanacağını ifade eden Büyükkılıç, kullanıcıların uygulamayı en çok kullandıkları araçlara göre mobil kişiselleştirme yapabileceğini belirtti.

Başkan Büyükkılıç konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Yalnızca burada saydığımız birkaç proje değil ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz, teknopark firmalarımız, STK'larımız ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarımız ile birlikte vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak, yaşam standardı ve kalitesini arttırmak için çalışıyoruz. Bu çalışmalar sadece belediyelerimiz için değil özellikle sanayimizin gelişmesi için de önem arz ediyor. Son yıllarda endüstri 4.0 diye adlandırılan ve 4'üncü sanayi devrimi olarak nitelendirilen bir sanayi sistemini kurmak için birlikte çalışmalı ve teknolojiyi sadece kullanan değil üreten ve geliştiren bir toplum olmalıyız. Akıllı robot ve üretim bantlarının oluşmasını sağlayarak küresel anlamda diğer sanayi devleriyle yarışabilir hale gelmeliyiz. Şehirler yarışıyor, akıllı şehir projeleriyle büyükşehirlerin konforunu yaşatan, büyükşehirlerin sıkıntısını en az taşıyan şehir olma yolunda gayret göstereceğiz."

Panelde moderatör de özellikle yapay zeka ve akıllı şehircilik ve mobil kişiselleştirme projelerinin yanı sıra aşı konusunda Erciyes Üniversitesi'nin yaptığı çalışmaların çok önemli olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

STANDA YOĞUN İLGİ

Ayrıca fuarda açılan Büyükşehir Belediyesi'nin standı yoğun ilgi görürken, Erciyes ve lezzetin anavatanı olan Kayseri'nin meşhur pastırmasının tanıtımı yapıldı.

GAZİANTEP'İN YILDIZLARI ÖDÜL TÖRENİ'NE DE KATILDI

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte Gaziantep Sanayi Odası'nın düzenlediği Gaziantep'in Yıldızları Ödül Töreni'ne katılarak, sanayicilere ödüllerini takdim etti. - KAYSERİ