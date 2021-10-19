Büyükelçi Ulusoy: "Türkiye, Lübnan'ın ekonomik krizi aşması için olumlu rolünü sürdürüyor"

Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Ali Barış Ulusoy, Lübnan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizi aşması için Türkiye'nin olumlu rolünü sürdürdüğünü söyledi.

Lübnan Enformasyon Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Ulusoy, Enformasyon Bakanı George el-Kardahi ile başkent Beyrut'taki makamında bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ve iş birliği imkanları ele alındı.

Görüşmede Türkiye'nin Lübnan'a desteğini yineleyen Ulusoy, "Türkiye, Lübnan'ın ekonomik krizi aşması için olumlu rolünü sürdürüyor. Türk hükümeti ve kurumları, Lübnan halkının kriz nedeniyle maruz kaldığı sıkıntıların hafifletilmesi için gayret sarf ediyor." dedi.

Türkiye'nin Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğine dikkati çeken Ulusoy, geçen hafta başkent Beyrut'ta yaşanan olaylar üzerine de Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklama yayımladığına vurgu yaptı.

Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor. Lübnan yerel para birimi, 2020 itibarıyla dolar karşısında yüzde 90 değer kaybetti.

Türkiye, 4 Ağustos 2020'de Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla derinden sarsılan Lübnan'a çeşitli yardımlarla destek sağlamayı sürdürüyor.