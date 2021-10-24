Büyükçekmece'deki market hırsızları kameraya yakalandı; 2 tutuklama - Haberler
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Büyükçekmece'deki market hırsızları kameraya yakalandı; 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Büyükçekmece'deki market hırsızları kameraya yakalandı; 2 tutuklama

BÜYÜKÇEKMECE'de bir markette meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kiraladıkları otomobile sahte plaka takıp marketi soyan 4 şüpheliden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de bir markette meydana gelen hırsızlıkla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kiraladıkları otomobile sahte plaka takıp marketi soyan 4 şüpheliden 2'sini yakalayarak gözaltına aldı. Marketten çaldıkları içkileri Esenyurt'taki başka bir markete sattıkları belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken market sahibi ise serbest bırakıldı. Marketten hırsızlık anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Büyükçekmece, Hürriyet Mahallesi Tepecik Caddesi üzerinde bulunan bir markette 20 Ekim tarihinde meydana gelen hırsızlık olayı ile ilgili polis ekiplerince çalışma başlatıldı. Başlatılan çalışma kapsamında, polis ekiplerince incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında hırsızlık olayını kiraladıkları araca sahte plaka takan maskeli ve eldivenli 4 şüphelinin gerçekleştirdiği belirlendi. Hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheliden D.Y. ve Z.A.Ş., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin çaldıkları 50 şişe içkiyi Esenyurt'taki bir markete sattıkları tespit edildi. Çalınan içkileri satın aldığı belirlenen F.T. de gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.Y. ve Z.A.Ş. tutuklanırken, F.T. ise serbest bırakıldı. Öte yandan, şüphelilerin marketi soyduğu anlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.


Büyükçekmece'deki market hırsızları kameraya yakalandı; 2 tutuklama

Büyükçekmece'deki market hırsızları kameraya yakalandı; 2 tutuklama

Büyükçekmece'deki market hırsızları kameraya yakalandı; 2 tutuklama

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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