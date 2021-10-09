BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de villaya düzenlenen baskında 248 kilogram 920 gram sıvı metamfetamin, 533 kilogram 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül Salı günü Büyükçekmece'de bulunan villada uyuşturucu madde depolandığı bilgisini aldı. Harekete geçen narkotik polisleri, adrese baskın düzenledi. Villada bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce villada yapılan aramalarda; 248 kilogram 920 gram sıvı metamfetamin, 533 kilogram 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anları ise kameraya yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.