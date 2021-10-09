BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BÜYÜKÇEKMECE'de villaya düzenlenen baskında 248 kilogram 920 gram sıvı metamfetamin, 533 kilogram 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de villaya düzenlenen baskında 248 kilogram 920 gram sıvı metamfetamin, 533 kilogram 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ele geçirildi. Baskında 2 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Eylül Salı günü Büyükçekmece'de bulunan villada uyuşturucu madde depolandığı bilgisini aldı. Harekete geçen narkotik polisleri, adrese baskın düzenledi. Villada bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı. Ekiplerce villada yapılan aramalarda; 248 kilogram 920 gram sıvı metamfetamin, 533 kilogram 140 gram uyuşturucu madde imalatında kullanıldığı değerlendirilen kimyasal madde ve uyuşturucu madde imalatında kullanılan materyal ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 2 şüphelin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, operasyon anları ise kameraya yansıdı. Ele geçirilen uyuşturucu maddeler İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI

BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: BÜYÜKÇEKMECE'DE VİLLAYA UYUŞTURUCU BASKINI - Haberler
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