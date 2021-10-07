BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Haberler
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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

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BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyere çarptı. Sürücü İbrahim E., yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. İbrahim E., kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini bilinmeyen bir nedenle kaybederek, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları ilk müdahalede İbrahim E.'nin hayatını kaybettiğini tespit etti. İbrahim E.'nin cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Görüntü dökümü:

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-Polis, sağlık ekipleri (Cep telefonu)

-İbrahim E.'nin otomobili (Cep telefonu)

-Polis ekipleri

-İncelemeye gelen savcı

-Kazanın yaşandığı yer

-Oluşan trafik

-Genel ve detay


- İstanbul
BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ

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Haber: BÜYÜKÇEKMECE'DE OTOMOBİLİYLE BARİYERE ÇARPAN SÜRÜCÜ ÖLDÜ - Haberler
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