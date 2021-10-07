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Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONUN ÇARPTIĞI DOKTOR ÖLDÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Son dakika haberi... BÜYÜKÇEKMECE'DE KAMYONUN ÇARPTIĞI DOKTOR ÖLDÜ

Son dakika gündem haberine göre BÜYÜKÇEKMECE, TEM Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE, Tem Otoyolu'nda yaptığı kaza sonrası, tutanak tutan doktor İbrahim Eskitütüncü'ye hafriyat kamyonu çarptı. Eskitütüncü, olay yerinde yaşamını yitirirken, polis kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Kaza, saat 12.40 sıralarında TEM Otoyolu Büyükçekmece mevkii Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler'deki bir hastanede doktorluk yapan İbrahim Eskitütüncü, 34 CCY 449 plakalı otomobiliyle maddi hasarlı kazaya karıştı. Kazanın ardından tutanak doldurmak için aracından inen doktora, hafriyat kamyonu çarptı. Kamyon şoförü yoluna devam ederken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk müdahalede Eskitütüncü'nün hayatını kaybettiğini tespit etti. Doktorun cansız bedeni savcı incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Polis kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü dökümü:

-Polis, sağlık ekipleri (Cep telefonu)

-İbrahim Eskitütüncü'nün otomobili (Cep telefonu)

-Polis ekipleri

-İncelemeye gelen savcı

-Kazanın yaşandığı yer

-Oluşan trafik

-Genel ve detay


- İstanbul

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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