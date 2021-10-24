BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de kar maskeli market hırsızları önce kameralara sonra polise yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'un Büyükçekmece'de bir marketin kilidini demir makasıyla kıran soyguncular binlerce liralık alkol çaldı. O anlar güvenlik kaynaklarına da yansırken, hırsızların olayda kullandıkları kiralık araca ikiz plaka taktıkları ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, 20 Ekim'de Büyükçekmece Hürriyet Mahallesi Tepecik Caddesi üzerinde bulunan bir marketin gece 02: 30 sıralarında kilidinin ve camlarının kırık olduğunu gören vatandaşlar polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yapılan ilk incelemede marketin soyulduğunu belirledi. Ekipler çevrede geniş çaplı çalışma başlatırken, izlenen güvenlik kameralarından kar maskeli eldivenli 4 kişinin demir makasıyla marketin kilidini kesip soygunu gerçekleştirdiğini tespit etti. Görüntüleri daha detaylı izleyen polis, soyguncuların olay yerine üzerinde ikiz plaka takılı araçla geldiklerini belirledi. Olayda kullanılan kiralık otomobilin gerçek plakası tespit edildi. Aracın kiralandığı şirketten faillerin izini süren emniyet güçleri, otomobilin, olayı gerçekleştiren şüphelilerden D.Y. adına kiralandığını belirledi. İlk olarak D.Y. ile diğer şüpheli Z.A.Ş., kimlik bilgileri tespit edilerek yakalandı.

Hırsızların kullandığı kiralık aracın takip sistemini incelemeye alan polis, yapılan incelemelerde aracın durakladığı yerleri belirledi. Zanlıların, Esenyurt ilçesinde bulunan bir markete çaldıkları alkolleri sattıkları anlaşıldı. Adresi tespit edilen markete giderek incelemelerini sürdüren devriye ekipleri, markette yapılan kontrolde, Büyükçekmece'deki marketten çalınam 50 şişe alkol ele geçirildi. Operasyonun devamında

Esenyurt'taki market yetkilisi F.T. yakalanarak gözaltına alındı.

Toplam üç şüphelinin yakalandığı operasyonda gözaltına alınan kişilerin yapılan sorgulamasında, D.Y.'nin "Yağma", "Hırsızlık", "6136 Sayılı Kanununa Muhalefet" gibi suçlardan kaydının olduğu, ayrıca "Yağma" suçundan aranmasının bulunduğu tespit edildi.

Esenyurt'ta hırsızların sattığı çalıntı alkolleri alan marketin sahibi şüpheli F.T., emniyetteki ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlarca serbest bırakıldı. Soygunculardan suç dosyası kabarık D.Y. ile Z.A.Ş. isimli şüpheliler ise dün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polis, market soygununa karışan firari 1 şüphelinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

Diğer taraftan Büyükçekmece'de geceyarısı gerçekleştirilen soygun, aynı marketin iç ve dış güvenlik kamera görüntülerine de yansıdı. Yüzleri maskeli, ellerinde eldiven takılı soyguncular, liralık otomobille geldikleri marketin kilidini kırarak içeri giriyor. O anlar güvenlik kaynaklarına da yansırken, hırsızların çaldıkları alkolleri valize doldurarak kiralık araca taşıyor.