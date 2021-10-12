Büyükçekmece'de esnafın maskotu Sarı isimli köpek bıçaklandı - Haberler
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Büyükçekmece'de esnafın maskotu Sarı isimli köpek bıçaklandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Büyükçekmece'de esnafın maskotu Sarı isimli köpek bıçaklandı

Büyükçekmece'de esnafın maskotu haline gelen sarı isimli sokak köpeği kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece'de esnafın maskotu haline gelen sarı isimli sokak köpeği kimliği belirsiz bir kişi tarafından bıçaklandı. Bıçaklayan şahsın kaçma anı güvenlik kamerasına yansırken durumun fark edilmesiyle köpek veterinere götürüldü.

Olay Pınartepe Mahallesi, Avrupa Caddesi üzerinde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre esnafın 'Sarı' ismini verdiği köpek kimliği belirsiz bir şahıs tarafından gözünün hemen yanından bıçaklandı. Köpeği sahiplenen esnaf Mustafa Durmaz, durumu fark etti. Şahıslar olay yerinden hızla kaçarken, Sarı veterinere götürüldü. Gözünün hemen yanından bıçaklandığı tespit edilen Sarı'ya 5 dikiş atıldı.

Olayı anlatan Durmaz, çalışanların durumu kendisine bildirdiğini ve kaçan 2 şahıs gördüğünü belirterek, "Ben köpeğe baktım kan revan içinde. O arada şahıslar kaçtı. Bende köpeği veterinere götürdüm. Gözünün yanına 5 dikiş attılar. Bıçak sallamışlar buna. Neden böyle bir şey yaptıklarını bilmiyorum. Bu buranın köpeği çocuklar aileler burada bunu severler. Burada besliyoruz bunu. Şikayetçi olacağız. Kamera kayıtları çıktı ortaya. Sonuna kadar gideceğiz bunun ağzı var dili yok. Şikayetçiyiz biz" dedi.

Öte yandan güvenlik kamerası kayıtlarında da olayın şüphelisi şahısın kaçma anları yer aldı. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de esnafın maskotu Sarı isimli köpek bıçaklandı

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