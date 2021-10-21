Son dakika! Büyükçekmece'de eşini öldüren kocayı azmettirmekle suçlanan baba: Oğlum daha önce de beni tehdit etti

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (DHA) - BÜYÜKÇEKMECE'de boşanma aşamasında olduğu eşi Derya Aslan'ı (32) tabanca ile öldürdüğü iddia edilen firari sanık Sami Aslan'ı (32) azmettirdiği iddia edilen babası Mehmet Sırrı Aslan, " Oğlum Sami daha önce de beni tehdit etti. Şikayetçi oldum ceza da aldı" dedi. Duruşmada ifade veren Maktul Derya Aslan'ın ağabeyi müşteki Mehmet Akın ise "Sami, Derya'yı öldürdükten sonra beni aradı. 'Senin kız kardeşini öldürdüm' dedi" şeklinde konuştu.

Bakırköy 17'inci Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya maktul Derya Aslan'ın ailesi firari sanık Sami Aslan'ı (32) azmettirdiği iddia edilen babası sanık Mehmet Sırrı Aslan ve taraf avukatları katıldı.

"KORKUYORUM SAMİ BENİ ÖLDÜRECEK"

BENİ ARAYIP 'KIZ KARDEŞİNİ ÖLDÜRDÜM' DEDİ

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