Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı - Haberler
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Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Haberler | Güncel

Büyükçekmece'de bir depodan hurda otomobil parçalarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de bir depodan hurda otomobil parçalarını çaldıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Büyükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçen ay Kumburgaz Mahallesi'ndeki bir depodan, yaklaşık 200 bin lira değerinde hurda otomobil parçalarının çalınmasına ilişkin başlattıkları çalışmalar kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Şüphelilerin kimliğini belirleyen ekipler, 31 Ekim'de Esenyurt'ta düzenledikleri operasyonda, H.K ve T.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

Büyükçekmece'de depodan hurda çaldıkları öne sürülen şüpheliler yakalandı

AA / Uğur İslamoğlu - Son Dakika Haberleri
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