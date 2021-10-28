Büyükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Büyükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Büyükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yoğun katılımla yapıldı.

BÜYÜKÇEKMECE, İSTANBUL (İHA) - Büyükçekmece Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni yoğun katılımla yapıldı.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98'inci yıldönümü Büyükçekmece'de coşkulu ve renkli etkinlikler ile kutlanıyor. Kutlamalar kapsamında gerçekleştirilen resmi törene Büyükçekmece Kaymakamı Dr. Mehmet Özel, Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Hakan Çebi ve Büyükçekmece Garnizon Komutanı Albay Caner Demirkol, ilçe protokolü, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra vatandaşlar katıldı. İlçe protokolünün Atatürk Anıtı'na çelenk takdiminin ardından saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tören son buldu. - İSTANBUL

Büyükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Büyükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

Büyükçekmece'de Cumhuriyet Bayramı kutlamaları

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title