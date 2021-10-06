Büyükada'daki tahliye gerginliği: CHP ve TÜGVA'dan açıklama

İSTANBUL (DHA) - CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve Tügva Başkanı Enes Eminoğlu ayrı ayrı Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde basına açıklama yaptı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "orası gençlerin olsun, zaten biz bunun için mücadele ediyoruz" dedi. TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, "Canan Kaftancıoğlu'nun bütün kullandığı ifadeler asılsız, yalan ve iftiradır. Gençler gasbedilmiş binalarını korumak için burada. Gençlerimiz burada darbedilmiştir. Bir polisimiz yaralanmıştır" şeklinde konuştu.

Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi'ndeki TÜGVA Adalar İlçesi Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine polis ile zabıta ekipleri arasındaki gerginliğin ardından CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve beraberindekiler buraya geldi. Kaftancıoğlu, iskelenin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada "Adalar ilçe başkanımız şu anda yanımızda değil. Çünkü ilçe başkanımız Adalar halkının hakkını savunma için burada mücadele ederken, devletin polisi böyle bir şey yapmaz. Ama tahmin ediyorum TÜGVA'nın polisleri tarafından darbedildiği için şu anda hastanede. Ada İskelesi 2005 yılında bir protokolle İBB'ye devredilmiş. İskelenin üst kısmı 2018'de TÜGVA'ya 10 yıllığına kiralanmış. Bu yer 2 bin 500 gibi bir rakama kiralanmış" dedi.

"TÜGVA'NIN TAHLİYE İŞLEMİNİN İPTALİ İÇİN BİR DAVA AÇMIŞLAR"

Kaftancıoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İBB, burayı incelediğinde görmüş ki kiralayan vakıf, burayı üçüncü kişilere devretmiş. Bu üçüncü kişiler, bir siyasi partinin ya da yandaşlarının ya da TÜGVA'lıların her kimse bilmiyoruz, burayı kullanmışlar. İBB, protokolde uygun olmayan işlemi yaptıkları için tahliyeleri yönünde tebligat yollamış. Tebligatın gereği yerine getirilmemiş. Yine İBB Başkanımız, yargıya başvurmuş. Tahliye işlemiyle birlikte TÜGVA'nın tahliye işleminin iptali için bir dava açmışlar. Bu davada TÜGVA, 27 Ocak 2021'de yürütmeyi durdurma kararı almış, tahliye sürecini durdurmuş. Ama İstanbul 2. İdare Mahkemesi'nin 28 Mayıs 2021 tarihli ve 2021-158 sayılı kararı ile tahliye işleminin iptali ve yürütme durdurulması işleminin reddine karar verilmiş ve sürecin önünde hukuki hiçbir engel de kalmamış. Yani 16 milyon İstanbullunun olan Büyükada iskelesinin tahliye edilmesi gerektiği yargı eliyle de tescil edilmiş."

TÜGVA BAŞKANI EMİNOĞLU: GENÇLERİMİZ BURADA DARP EDİLMİŞTİR

TÜGVA'LI GENÇLER OLARAK NE HAKKIMIZI YEDİRİRİZ, NE DE SİZİN TEHDİTLERİNİZE BOYUN EĞERİZ"

Eminoğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: "İçerideki bilgisayarlarımızı, yazıcılarımızı, bütün printerlarımızı tabiri caizse gasbettikleri için içeride kalemle işte şu kağıtlara basın açıklamamızı yazmak zorunda kaldık. Bunların zihniyeti budur. Bunlar yalancıdır, bunlar iftiracıdır, gaspçıdır ve bunlar çökme zihniyetini devam ettirmektedir. Bu zihniyeti biz yüzyıllardır biliyoruz burada. ve bu zihniyete karşı mücadelemizi son nefesimize kadar inşallah devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

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