Büyükada'da TÜGVA tahliyesi gerginliği

Büyükada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi 2018 yılında 10 yıllığına İBB tarafından Tügva'ya verilen alan, İBB'nin açmış olduğu davayı kazandığı iddiası ile tahliye edilmek istendi. Polis ve zabıta ekiplerinin de girdiği binada gerginlik çıktı. Arbedenin çıktığı binanın çevik kuvvet polislerince giriş çıkışa kapatıldı. TÜGVA yetkilileri kira sözleşmesinin İBB tarafından usulsüz olarak ve tek taraflı bozulduğunu iddia ederken, İBB ise binanın tahliyesi için ellerinde mahkeme kararı olduğunu açıkladı.

Büyükada'da Şehir Hatları Vapur İskelesi'nde TÜGVA Adalar Temsilciliği'nin İBB tarafından tahliye edilmek istenmesi üzerine taraflar arasında binada arbede yaşandı. İBB ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasındaki dünden beri süregelen tahliye meselesi nedeniyle çıkan gerginlik sonucu polis ekipleri bölgede güvenlik önlemlerini sıklaştırıldı.

Büyükada'da bulunan Şehir Hatları Vapur İskelesi çevik kuvvet polisleri tarafından kapatılarak binaya giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce BELTUR'un işlettiği, Büyükada Şehir Hatları Vapur İskelesi üzerinde bulunan ve işletmesi 2018 yılında 10 yıllığına İBB tarafından TÜGVA'ya verilen kafeterya, İBB'nin açmış olduğu davayı kazandığı iddiası üzerine tahliye edilmek istendi. Polis ile İBB zabıta ekipleri ve bazı vatandaşlar arasında arbede yaşandı.

İBB, tahliyeyi haklı gerekçelerle yaptıkları, tahliye için ellerinde mahkeme kararı olduğunu ifade etti. TÜGVA tarafından ise, İBB'nin sözleşmeyi usulsüz olarak ve tek taraflı olarak bozduğu iddiaları geldi.

(Halit Arslan/İHA)