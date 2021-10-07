Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi - Haberler
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Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi

İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Haberler | Genel

Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi -TÜGVA Büyükada'da eskisi gibi faaliyetlerine devam ediyor Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği'nde salı günü başlayan olaylar son buldu.

Büyükada'da Tügva gerginliği sona erdi

-TÜGVA Büyükada'da eskisi gibi faaliyetlerine devam ediyor

İSTANBUL - Adalar TÜGVA İlçe Temsilciliği'nde salı günü başlayan olaylar son buldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin binadan çıkarılmasından sonra bina içerisinde gençler eski faaliyetlerine geri döndü.

TÜGVA Adalar İlçe Temsilciliği'nde salı günü başlayan gerginlik bugün itibariyle son buldu. İBB zabıta ekiplerinin tahliye etmeye çalıştığı binadan çıkarılmalarının ardından bina içerisinde gençler eski faaliyetlerini gerçekleştirmeye devam ediyor. Büyükada'da polis, zabıta ve vatandaşlar arasında çıkan gerginliğin son bulmasının ardından iskelede ve binada hayat normal seyrinde devam ediyor. Binada gençlerin masalarda oturup kitap okuyup satranç oynadıkları gözlendi.

Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi

Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi

Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi

Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi

Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi

Büyükada'da TÜGVA gerginliği sona erdi
İhlas Haber Ajansı / Halit Arslan - Son Dakika Haberleri
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