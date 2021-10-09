Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler - Haberler
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Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükada'da okul inşaatı yapan firma, yıkım sırasında çıkan hafriyat atıklarını ormanlık alana döktü.

Büyükada'da okul inşaatı yapan firma, yıkım sırasında çıkan hafriyat atıklarını ormanlık alana döktü. Firmanın, atıkları ana karaya taşıma maksadıyla deniz ve kara nakliye tutarlarını hak ediş olarak önceden aldığı iddia edildi. Atıkların döküldüğü anlar kameraya yansıdı.

Büyükada'da yaşanan olayda, iddiaya göre, yüklenici firma tarafından yapımı devam eden 125. Yıl Atatürk Ortaokul inşaatı çalışmalarında çıkan hafriyat atıkları ana kara yerine ormanlık alana döküldü. Adalılar, hafriyat atıklarının ormanlık alana dökülmesine tepki gösterdi. Atıkları ormanlık alana döken firmanın, atıkları ana karaya taşıma maksadıyla deniz ve kara nakliye tutarlarını hak ediş olarak daha öncesinden elde ettiği iddia edildi. Öte yandan, Adalar Belediyesi tarafından, hafriyat atıklarının ormanlık alana dökülmemesi için önlem alınmadığı iddia edildi.

Kamyonun kasasındaki hafriyat atıklarını ormanlık alana döktüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler

Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: Büyükada'da inşaat atıklarını ormanlık alana döktüler - Haberler
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