Büyük Çamlıca Camii'nde Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı

ÜSKÜDAR, İSTANBUL (İHA) - Üsküdar Çamlıca Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programı, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Üsküdar Çamlıca Camii'nde gerçekleşen Mevlid-i Nebi Haftası açılış programına TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve eşi Seher Erbaş katıldı. Programa çok sayıda vatandaş yoğun ilgi gösterdi.

İlahi dinletisiyle başlayan program Ramazan Pakdil'in Kur'an tilaveti ile devam etti. Ardından Mevlid-i Nebi Haftası'na özel hazırlanan sinevizyon gösterimi yapıldı. Mevlid-i Nebi Haftası'nın teması, 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olarak belirlendi. Programda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Mevlid-i Nebi haftası ile ilgili katılımcılara mesaj verdi. Programa katılan vatandaşlar korona virüs tedbirlerine uyarak sosyal mesafe ve maske kurallarına özen gösterdi.

"Değerlerini kaybeden toplum ayakta duramaz"

Haftanın anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Bu haftada Peygamberimiz ve vefa toplumu konusunu ele alacağız inşallah. İçinde yaşadığımız çağda unutulmaya yüz tutan vefa konusunu peygamber efendimizin örnek davranışlarını yeniden hatırlayacağız, tefekkür edeceğiz. Bu çerçevede bir hafta boyunca, belki bir haftayı aşan, zaman zaman 15 gün, 20 gün, 1 aya yakın yapılacak etkinliklerle, sempozyum ve diğer programlarla Peygamber Efendimizin şahsında temayüz eden ahlaki değerleri bilhassa ahde vefayı ve sadakati, gençlerimiz başta olmak üzere okullarda öğrencilerimizin yarışmalar yaparak çocuklarımıza kadar çeşitli etkinliklerle millete anlatma imkanı bulacağız. Vefa insanın Rabb'ine, kalbine, ailesine, çevresine değerlerine, varlık alemine karşı hep vefa borcu vardır. Vefa toplumları bir arada en temeli insani değerdir. Vefanın olmadığı yerde güven duygusu sarsılır insani ilişkiler zedelenir dayanışma ve yardımlaşma ruhu kaybolur. Neticede toplumsal huzur yok olur. Değerlerini kaybeden insan yolunu da kaybeder. Değerlerini kaybeden toplum ayakta duramaz" ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ise, "Diyanet İşleri Başkanlığımızın bu yılki teması Peygamberimiz ve Vefa olarak belirlendi. Dolayısıyla bir hafta boyunca bu temaya uygun olarak çok çeşitli etkinliklerin gerçekleştireceğini kendisinden dinledik. Bu haftanın ülkemiz için, İslam alemi için hayırlara vesile olmasını Cenabı Mevla'mdan niyaz ediyorum. Rahmet olarak gönderilen sevgili peygamberimizi anmaya ihtiyaç duyduğumuz bir dönemdeyiz. Her hatırladığımızda huzur duyduğumuz, bizlere gönül sefası yaşatan bu kutlu günlerin insanlık, barış, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

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