BUSKİ Yenişehir'de yeni yerinde - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BUSKİ Yenişehir'de yeni yerinde

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
BUSKİ Yenişehir'de yeni yerinde

BUSKİ, abonelerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak için Yenişehir Şube Müdürlüğü hizmet binasının yerini değiştiriyor.

BUSKİ, abonelerine sunduğu hizmet kalitesini artırmak için Yenişehir Şube Müdürlüğü hizmet binasının yerini değiştiriyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, TSE'den almış olduğu kalite belgelerinin arasına 2021 yılı başında Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistem belgesini de kattı. BUSKİ, aynı özeni, abonelerini ağırladığı fiziki mekanların konforunda ve COVID sürecinde daha da önem kazanan sağlıklı-güvenli ortamların sağlanmasına da gösteriyor. BUSKİ Yenişehir Şube Müdürlüğü 11 Ekim Pazartesi günü yeni binasında abonelerine hizmet vermeye başlayacak.

Şube Müdürlüğü'nün önceki yerinde vatandaşlar alan darlığından dolayı çeşitli zorluklar yaşarken, binanın teknik altyapısında meydana gelen arızalar, sunulan hizmetin zaman zaman aksamasına sebep oluyordu. Bütün bunların yanı sıra, otopark alanının yetersizliği, kurum ve misafir araçlarının otopark sıkıntısı yaşamasını da beraberinde getirmekteydi. BUSKİ Yenişehir Şube Müdürlüğü, yeni hizmet binasına taşınmakla hem abonelerine, hem de çalışanlarına rahat ve konforlu bir hizmet alanı sunmuş olacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Binali Yıldırım Necmettin Erbakan
Magazin Seda Sayan Amelia Hamlin Mustafa Keser İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Serdar Aziz Abdullah Avcı Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Ersun Yanal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: BUSKİ Yenişehir'de yeni yerinde - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 18:12:39. #1.17#