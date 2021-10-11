BUSKİ'de önce sağlık - Haberler
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BUSKİ'de önce sağlık

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BUSKİ'de önce sağlık

11 EKİM 2021BASIN BÜLTENİBUSKİ'de önce sağlıkBURSA - İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve TSE'den alınmış olan 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında BUSKİ çalışanları için önleyici bir yaklaşımla, İşyeri Hekimleri planlaması ve gözetiminde periyodik genel sağlık taramasını başlattı.

11 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSKİ'de önce sağlık

BURSA - İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve TSE'den alınmış olan 45001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında BUSKİ çalışanları için önleyici bir yaklaşımla, İşyeri Hekimleri planlaması ve gözetiminde periyodik genel sağlık taramasını başlattı.

Çalışanların işe sağlıklı gelip sağlıklı bir şekilde evlerine dönmesi için İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun yükümlülüklerini ve Kalite Yönetim Sistemleri kapsamında sürekli gelişim ile iyileştirmeleri hedefleyen Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü, her yıl yaptığı sağlık taramalarına pandemi koşullarını da dikkate alarak Mobil Sağlık araçları ile merkezde ve ilçelerdeki tüm çalışanlarını kapsayacak şekilde hızlı bir biçimde sürdürüyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü sağlık taramasında çalışanlara, "akciğer grafisi", "odyometri (işitme testi)" ve "kan tahlili" tetkikleri uygulanıyor.

BUSKİ çalışanlarının tamamını kapsayan sağlık taraması ile çalışanların genel sağlık durumlarının gözden geçirilmesi ve olası meslek hastalıklarıyla iş gücü kayıplarının en aza indirgenmesi ile birlikte çalışanların Kurumsal bağlılıklarını en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

BUSKİ'de önce sağlık

BUSKİ'de önce sağlık

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