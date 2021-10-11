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BUSKİ'de eğitimler hız kesmiyor

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BUSKİ'de eğitimler hız kesmiyor

11 EKİM 2021BASIN BÜLTENİBUSKİ'de eğitimler hız kesmiyorBURSA - TSE'den Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini 2021 yılı başında alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim ve Değişim yönetimi kapsamında yeni eğitimler vermeye ve mevcut alınan eğitimleri yenilemeye devam ediyor.

11 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

BUSKİ'de eğitimler hız kesmiyor

BURSA - TSE'den Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Belgesini 2021 yılı başında alan BUSKİ Genel Müdürlüğü, Kurumsal Gelişim ve Değişim yönetimi kapsamında yeni eğitimler vermeye ve mevcut alınan eğitimleri yenilemeye devam ediyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, iletişimdeki sorunlu durumların kontrol altına alınabilmesi, bu sırada yaşanabilecek yıkıcı duyguların etkilerini en aza indirilebilmesi, hayata bakış açılarında farklılık yaratabilecek ve gerçek hayatta uygulanabilmesi mümkün tekniklerin ele alındığı eğitime ilgili tüm BUSKİ personeli katıldı.

Fiziksel ve zihinsel yeteneklerinin farkındaki bireylerin, stresle mücadelede, çok daha başarılı olduğunu söyleyen Eğitmen Duygu Dinçer, Günümüzde toplumda oldukça yaygın olarak kullanılan bir kelime olan stres hayatımızın kaçınılmaz bir parçasıdır. Kişilerin sürekli değişkenlik gösteren, inen ve çıkan morali, günlük yaşamının kalitesini ve etkinliğini önemli ölçüde etkilemektedir. Bu iniş çıkışlar ile baş etmek, uygun tekniklerin kullanılması ile mümkündür" dedi.

Stressiz bir hayat yaşamanın mümkün olmadığını ama stres ile etkin bir mücadele ederek kontrol altına alınabileceğine vurgu yapan Eğitmen Dinçer, eğitimin nihai amacının bilgilendirmek değil harekete geçirmek olduğunu ifade ederken bilip de uygulamaya geçmemenin aslında bilmemek olduğuna dikkat çekti.

Eğitime aktif katılımdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Eğitmen Duygu Dinçer, BUSKİ personeline katılımlarından dolayı teşekkür etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

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