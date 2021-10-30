BUSER TARIMDAN ÖRNEK PROJE, BADEM ÖZEL AĞAÇLANDIRMA SAHASINA DİKİLEN 35.000 BADEM FİDANI BÖLGE EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYACAK

BURDUR (Habermetre) - Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş, Merkeze bağlı Beşkavak Köyü sınırları içerisinde Orman Genel Müdürlüğü Burdur Orman İşletme Müdürlüğü izinli badem özel ağaçlandırma sahasında toplam 550 dönüm alanda 35 binden fazla badem ağacı dikerek önemli bir yatırımı bölgemize kazandıran Buser Tarım firmasının badem hasatına katıldı.

Beşkavak Köyünün kıraç topraklarında sürdürülebilir tarım alanında örnek bir çalışmaya imza atan Buser Tarım yetkililerini yatırımları dolayısıyla kutlayan Vali Arslantaş, yöre insanına istihdam alanı sağlayarak bölgenin kalkınmasına katkı sağladıkları için teşekkür etti.

Hasat gerçekleşen Buser Tarım Badem Özel Ağaçlandırma Sahasını gezen Vali Arslantaş, işletme yetkilisi Orhan Çicek'ten üretim alanı ve bu yılki ürün verimiyle bilgi aldı.

Hasat programına başta Vali Arslantaş olmak üzere Burdur Milletvekilleri Sayın Bayram Özçelik, Sayın Yasin Uğur, Belediye Başkanı Sayın Ali Orkun Ercengiz, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Mustafa Güder, İl Genel Meclis Başkanı Murat Akbıyık, İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Tuğrul, Orman İşletme Müdürü Sefa Karakaş, TKDK İl Koordinatörü Mesut Yıldıran, işletme ortakları ve davetliler katıldı.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet