Burundi halkı Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlanacak - Haberler
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Burundi halkı Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlanacak

AA / Tufan Aktaş - Haberler | Güncel
Burundi halkı Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlanacak

Kuzey Kore ve Eritre gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının yapılmadığı 3 ülkeden biri olan Burundi'de halk, aşılanmaya başlanacak.

Kuzey Kore ve Eritre gibi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılamasının yapılmadığı 3 ülkeden biri olan Burundi'de halk, aşılanmaya başlanacak.

Burundi Sağlık Bakanlığı, Çin'den gelen 500 bin doz Sinopharm ile halkın gelecek haftadan itibaren aşılanmaya başlanacağını duyurdu.

Ülkeye, ay sonunda Dünya Bankasından da aşı gelmesi bekleniyor.

Kovid-19 verilerini günlük olarak paylaşmayan ülkede yaklaşık 20 bin vaka ve 38 ölüm görüldü.

AA / Tufan Aktaş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Burundi halkı Kovid-19'a karşı aşılanmaya başlanacak - Haberler
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