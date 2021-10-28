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Bursasporlu yöneticinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa-Mudanya karayolunda meydana gelen ve Bursasporlu yönetici Rahmi Maral'ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

BURSA (İHA) - Bursa- Mudanya karayolunda meydana gelen ve Bursasporlu yönetici Rahmi Maral'ın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Mudanya-Bursa karayolu Çağrışan mevkisinde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bursaspor Yönetim Kurulu Üyesi ve Dış İlişkiler Sorumlusu Rahmi Maral, 16 KRH 44 plakalı aracıyla seyir halindeyken, Galip Gökhan Atmaca idaresindeki 16 SER 62 plakalı motosiklet aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosikletten düşen Atmaca, metrelerce sürüklendi. Kazayı fark eden Rahmi Maral, aracından inerek durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Galip Gökhan Atmaca'yı Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Atmaca, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Rahmi Maral, ifadesi alınmak üzere Jandarma Karakolu'na götürüldü. Polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından motosiklet ve otomobil yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA

Bursasporlu yöneticinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursasporlu yöneticinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursasporlu yöneticinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursasporlu yöneticinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

Bursasporlu yöneticinin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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