Bursaspor, Balıkesirspor'u yenerse geçen sezonu yakalayacak

Bu sezon 8 maçta 8 puan toplayan Bursaspor, geçen sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Ancak Yeşil-beyazlı takım bu hafta Balıkesirspor'u yenerse 9 maçta 11 puana çıkacak ve 2020-2021'i yakalayacak.

TFF 1. Lig'in ilk 7 maçında 5 puan toplayan ve beklentilerin çok uzağında kalan Bursaspor, Boluspor galibiyeti ile moral depoladı. 8 karşılaşmada 8 puana ulaşan yeşil-beyazlı takım, geçen sezonun 2 puan gerisinde kaldı. Ancak Bursaspor, özellikle Kocaeli kampı sonrası büyük bir hareketlenme yaşayarak, gelecek haftalar için de umut depoladı. Bursa ekibi, hafta sonu deplasmanda oynayacağı Balıkesirspor maçını kazanması halinde 11 puana ulaşacak ve 2020-2021 sezonunu yakalayacak. - BURSA

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri