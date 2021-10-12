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Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

- Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

BURSA (İHA) - - Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

BURSA - Bursa'da öğle saatlerinde aniden bastıran sağanak yağmur vatandaşları hazırlıksız yakaladı.

Yetkililerin günler öncesinden uyardığı yağmur öğle saatlerinde Bursa'ya düştü. Aniden bastıran yağmur karşısında hazırlıksız yakalanan vatandaşlar metro ve otobüs duraklarına sığındı. Bazı vatandaşlar ise ıslanmamak için şemsiyelerine sarıldı. Yağmurun Bursa'da 5 gün boyunca etkili olacağı bildirildi.

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı

Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı
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Haber: Bursalılar yağmura hazırlıksız yakalandı - Haberler
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