Bursalı sanatçılardan 'Cumhuriyet Marşı'
29 EKİM 2021BASIN BÜLTENİBursalı sanatçılardan 'Cumhuriyet Marşı'BURSA - Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılı tüm yurtta birbirinden renkli etkinliklerle kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının seslendirdiği Cumhuriyet Marşı büyük ilgi gördü.
29 EKİM 2021
BASIN BÜLTENİ
Bursalı sanatçılardan ' Cumhuriyet Marşı'
BURSA - Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılı tüm yurtta birbirinden renkli etkinliklerle kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının seslendirdiği Cumhuriyet Marşı büyük ilgi gördü.
Cumhuriyet'in 98. Yıl dönümü anısına söz ve müziğini Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Sanatçısı Hamit Gazigil in yazıp hazırladığı "Yaşa Cumhuriyet Sen Çok Yaşa" marşı, orkestra sanatçıları tarafından seslendirildi. Türk Halk Müziği sanatçıları tarafından coşkuyla seslendirilen Cumhuriyet Marşı'na bir de klip çekildi.
Heykel'deki Atatürk Anıtı önü ve Tayyare Kültür Merkezi olmak üzere iki ayrı mekanda çekilen klip, izleyenlerden büyük beğeni aldı.
Marş Sözleri
Düşman çevirmiş memleketimi
Almak istiyor hürriyetimi
Katmaz hesaba, katmaz hesaba
Ezelden hür olan bu milletimi
Sırtını verip de kardeş kardeşe
Millet sahip çıktı her çakıl taşa
Gençlere armağan bu memleketimiz
Yaşa, yaşa Cumhuriyet sen çok yaşa
**
Şan, şeref doludur toprağı, taşı
Türk halkı, bu adı gururla taşı
Gördes'li Makbule, yiğit Yörük Ali
Şehit Hasan Tahsin, Müstecip Onbaşı
Sırtını verip de kardeş kardeşe
Millet sahip çıktı her çakıl taşa
Gençlere armağan bu memleketimiz
Yaşa, yaşa Cumhuriyet sen çok yaşa
**
Cumhuriyet onun emanetidir
Milyon insanların saadetidir
Yaşa, sen çok yaşa, Mustafa Kemal Paşa
Ona sahip çıkan Türk milletidir
Sırtını verip de kardeş kardeşe
Millet sahip çıktı her çakıl taşa
Gençlere armağan bu memleketimiz
Yaşa, yaşa Cumhuriyet sen çok yaşa
BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
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