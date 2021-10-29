29 EKİM 2021

BASIN BÜLTENİ

Bursalı sanatçılardan ' Cumhuriyet Marşı'

BURSA - Cumhuriyet'in ilanının 98'inci yılı tüm yurtta birbirinden renkli etkinliklerle kutlanırken, Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü sanatçılarının seslendirdiği Cumhuriyet Marşı büyük ilgi gördü.

Cumhuriyet'in 98. Yıl dönümü anısına söz ve müziğini Bursa Büyükşehir Belediyesi Orkestra Şube Müdürlüğü Sanatçısı Hamit Gazigil in yazıp hazırladığı "Yaşa Cumhuriyet Sen Çok Yaşa" marşı, orkestra sanatçıları tarafından seslendirildi. Türk Halk Müziği sanatçıları tarafından coşkuyla seslendirilen Cumhuriyet Marşı'na bir de klip çekildi.

Heykel'deki Atatürk Anıtı önü ve Tayyare Kültür Merkezi olmak üzere iki ayrı mekanda çekilen klip, izleyenlerden büyük beğeni aldı.

Marş Sözleri

Düşman çevirmiş memleketimi

Almak istiyor hürriyetimi

Katmaz hesaba, katmaz hesaba

Ezelden hür olan bu milletimi

Sırtını verip de kardeş kardeşe

Millet sahip çıktı her çakıl taşa

Gençlere armağan bu memleketimiz

Yaşa, yaşa Cumhuriyet sen çok yaşa

**

Şan, şeref doludur toprağı, taşı

Türk halkı, bu adı gururla taşı

Gördes'li Makbule, yiğit Yörük Ali

Şehit Hasan Tahsin, Müstecip Onbaşı

Sırtını verip de kardeş kardeşe

Millet sahip çıktı her çakıl taşa

Gençlere armağan bu memleketimiz

Yaşa, yaşa Cumhuriyet sen çok yaşa

**

Cumhuriyet onun emanetidir

Milyon insanların saadetidir

Yaşa, sen çok yaşa, Mustafa Kemal Paşa

Ona sahip çıkan Türk milletidir

Sırtını verip de kardeş kardeşe

Millet sahip çıktı her çakıl taşa

Gençlere armağan bu memleketimiz

Yaşa, yaşa Cumhuriyet sen çok yaşa

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

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