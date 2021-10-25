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Bursalı lise öğrencilerinden Eskişehir ziyareti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bursalı lise öğrencilerinden Eskişehir ziyareti

Öğretmenleri eşliğinde Bursa'dan Eskişehir'e gelerek kentteki tarihi ve turistik yerleri gezen 19 lise öğrencisi, kenti çok sevdiklerini dile getirdi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (İHA) - Öğretmenleri eşliğinde Bursa'dan Eskişehir'e gelerek kentteki tarihi ve turistik yerleri gezen 19 lise öğrencisi, kenti çok sevdiklerini dile getirdi.

Lise öğrencileri, öğretmenler eşliğinde düzenlenen gezi kapsamında Bursa'dan Eskişehir'e geldi. Odunpazarı bölgesi, Atlıhan, Sazova Parkı ve Kent Park gibi turistik alanları ziyaret eden öğrenciler, Eskişehir'i çok sevdiklerini belirtti. Öğrenciler, gezi boyunca fotoğraf çekinerek ziyaretleri için anı biriktirirken, öğretmenler de gezinin tadını çıkardı. Gezideki öğretmenlerden Fatma Sağlam Can, Eskişehir'i çok sevdiklerini ve imkanları olsa kentte bir süre daha kalmak istediklerini söyledi. - ESKİŞEHİR

Bursalı lise öğrencilerinden Eskişehir ziyareti

Bursalı lise öğrencilerinden Eskişehir ziyareti

Bursalı lise öğrencilerinden Eskişehir ziyareti

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