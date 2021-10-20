Bursalı koyun keçi yetiştiricilerinin Ankara temasları

ANKARA (İHA) - AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç ve beraberindeki çiftçi heyeti, Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Bursa Milletvekili Kılıç ve beraberindeki TÜDKİYEB Bursa heyeti, 2 Ekim tarihinde yapılan genel kurulda yeniden seçilen TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Heyeti birlik genel merkezinde ağırlayan Çelik, ziyaretten mutluluk duyduğunu dile getirdi. Cumhurbaşkanı ve hükümet mensuplarına destekler için şükranlarını sunan Çelik, "Küçükbaş hayvanı kimse hatırlamıyordu. Ama AK Parti hükümetinin başa gelmesiyle birlikte bu ayrımcılığı farkederek küçükbaşı da ailenin asil bireyi gördüler ve destekleme kapsamına aldılar. Bugün Ankara'nın merkezinde 270 bin üyesi bulunan bir merkez birliğimiz ve her ilde bir teşkilatımız vardır. Bugün sayın vekilimiz sizlerle beraber merkez birliğimizi ziyaret ediyor. Biz başta reisimiz olmak üzere tüm hükümet mensuplarına, mevcut ve geçmişteki bakanımıza sektörümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ben şahsım ve sektörüm adına sonsuz şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

Milletvekili Kılıç, Bursa'daki birliğin taleplerini gerekli yerlere ilettiklerini ifade ederek, "Her daim Bursa'daki birliğimizle bir araya geliyoruz, istişareler yapıyoruz. Onlardan aldığımız talepleri, beklentileri kamudaki gerek bakanlıktaki kurullarla gerek kuruluşlarla görüşerek nihai bir sonuç alma gayreti veriyoruz. Vatandaşımızın talebi ve beklentisi neyse onun üzerinde çalışmalarımızı yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz" dedi.

Çelik, Kılıç'a plaket ve koyun maketi hediye etti. - ANKARA

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