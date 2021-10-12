Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi

Kantin İş-Sen Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi verdi.

BURSA (İHA) - Kantin İş-Sen Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi verdi. Eğitim Vadisi'nde düzenlenen etkinlikte acil tıp uzmanı Hasan Hür, acil durumda öğrencilere nasıl müdahale edilmesi gerektiğini pratiklerle gösterdi.

Kantincilere yönelik verilen ilk yardım eğitimi, çocukların okullarda yaşayabileceği muhtemel kazalara karşı hayati önem taşıyor.

Bursa Eğitim Vadisi'nde düzenlenen acil yardım eğitimine kantinciler büyük ilgi gösterdi. 300 yakın kantincinin katılım gösterdiği etkinlikte olası kaza ve üzücü durumlarda yapılması gereken müdahaleler anlatıldı. Eğitimde ayrıca müdahale şekilleri pratik olarak gösterildi. Eğitimde özellikle ilk yardımı yapacak olan kişinin son derece soğukkanlı olması gerektiği üzerinde duruldu. Bu aşamada ilk yardımın bazen hiçbir şey yapmamak olduğu da hassasiyetle dile getirildi. İlk yardımın hayat kurtardığı gibi yapılan yanlış müdahaleler neticesinde bu durumun son yardım olabileceğinin altı çizildi.

Kantin İş-Sen Tüm Kantin İşletmecileri İşveren Sendikası Bursa il başkanı Fahri Özmen, "Okuldaki çocukların hepsi bizim öz evladımızdır. Biz onları her an görüyoruz. Olası kazalarda onlara ilk yardımı biz yapabiliriz. Doğru bilinen bir ilk yardımın hayat kurtardığını biliyoruz. İlk yardımı bilirsek, çocuklarımızı kurtarabiliriz. Bu nedenle bu gibi eğitimlerin öneminin farkındayız. Önümüzdeki süreçte bu tür eğitimlerimiz devam edecektir" dedi. - BURSA

Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi

Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi

Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi

Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi

Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ziya Selçuk Süleyman Soylu
Magazin Mustafa Keser
Spor Emre Belözoğlu Fatih Terim
Tüm Haberler Hava Durumu Şans Oyunları Gazeteler Rüya Tabirleri Güzel Sözler Devlet Bahçeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursalı kantincilere ilk yardım eğitimi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.10.2021 09:48:48. #1.12#