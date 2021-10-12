BİNGÖL (Habermetre) - BURSA VE BİNGÖL HEYETİNDEN BAŞKAN ASYA'YA ZİYARET

Çeşitli programlar ve ziyaretler gerçekleştirmek üzere ilimize gelen AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Bingöl Solhan programı sonrası Muş Belediyesi'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Belediye Başkanı Feyat Asya, Meclis üyeleri ve birim amirleri tarafından karşılanan Çavuşoğlu'na Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, Solhan Belediye Başkanı Abdulhakim Arıkan ve beraberindeki heyet eşlik etti. Başkan Asya makamında ağırladığı misafirlerine görev süresi içerisinde yaptığı hizmetler hakkında bilgi verdi. Sohbet havasında gerçekleşen ziyaret hediye takdimi ile sona erdi. Ziyaret sonrası Başkan Asya, hizmet binası girişinde sergilenen maketler üzerinden projeleri anlattı.

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