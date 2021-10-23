Bursa Valiliğinden "soğuk ve yağışlı hava" uyarısı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa Valiliğinden "soğuk ve yağışlı hava" uyarısı

AA / Mustafa Bikeç - Haberler | Güncel
Bursa Valiliğinden

Bursa'da pazar gününden itibaren kent merkezi ve ilçelerinde soğuk hava ve yağış bekleniyor.

BURSA (AA) - Bursa'da pazar gününden itibaren kent merkezi ve ilçelerinde soğuk hava ve yağış bekleniyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, pazar günü sabah saatlerinden itibaren sıcaklığın 6 ila 10 derece düşmesinin beklendiği tahmin ediliyor.

Açıklamada, "Pazar sabah saatlerden itibaren bölgemizin Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının pazar günü yağmur şeklinde görülecek yağışla beraber 6 ila 10 derece düşeceği ve sıcaklıkların önümüzdeki hafta ortasına kadar mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi beklendiğinden; ani sıcaklık düşüşüne karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir." ifadelerine yer verildi.

AA / Mustafa Bikeç - Son Dakika Haberleri
Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

Hava sıcaklığı 10 derece düşecek

 Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

Evlatlık verdiği çocuğunu 19 yıl sonra sosyal medyadan gördü

 Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu yargılanıyor

Bursa'da 5 yaşındaki oğlunu boğduğu iddiasıyla tutuklanan futbolcu yargılanıyor
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title