BURSA ÜRETEN KADINLAR BULUŞMASI
Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 'üreterek' ailesine ve ülkesine destek olan tüm kadınlarımızın yanındayız. El emeği ürünlerin satışının da gerçekleştirileceği "Bursa Üreten Kadınlar Buluşması'na" tüm halkımız davetlidir.
BURSA (Habermetre) - Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 'üreterek' ailesine ve ülkesine destek olan tüm kadınlarımızın yanındayız. El emeği ürünlerin satışının da gerçekleştirileceği "Bursa Üreten Kadınlar Buluşması'na" tüm halkımız davetlidir. Tarih: 29-31 Ekim 2021Yer: Merinos AKKM Fuar AlanıEtkinlik Açılışı: 29 Ekim Cuma Günü, saat 14: 00
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