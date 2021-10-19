BURSA ÜRETEN KADINLAR BULUŞMASI

BURSA (Habermetre) - Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak, 'üreterek' ailesine ve ülkesine destek olan tüm kadınlarımızın yanındayız. El emeği ürünlerin satışının da gerçekleştirileceği "Bursa Üreten Kadınlar Buluşması'na" tüm halkımız davetlidir. Tarih: 29-31 Ekim 2021Yer: Merinos AKKM Fuar AlanıEtkinlik Açılışı: 29 Ekim Cuma Günü, saat 14: 00

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