Bursa Sağlık Müdürü: Okullarda 600'e yakın sınıf karantinaya alındı

BURSA (DHA) - BURSA İl Sağlık Müdürü Fevzi Yavuzyılmaz, kentteki vaka sayısı ile aşılanma oranını açıkladı. Günlük aşılamanın 80 binden 10 binlere düştüğüne, okullarda da 600'e yakın sınıfın karantinaya alındığına değinen Yavuzyılmaz, "Anaokulu, ilkokul ve liselerde ortalamaya baktığımızda en yüksek vaka sayıları, lise öğrencilerinde" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın paylaştığı Covid-19 vaka tablosunda; 100 binde 363,75 vaka sayısı ile Türkiye'nin en fazla vaka görülen illeri arasında yer alan Bursa'da, 600'e yakın sınıfın karantinaya alındığı açıklandı. İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, ana sınıfı öğrencilerinden üniversiteye giden gençlere kadar birçok kişiye Covid-19 tanısı koyulduğunu söyledi. Gebelik döneminde aşı olmaktan korktukları için doğum sonrası yaşamını yitiren anneler olduğuna dikkat çeken Yavuzyılmaz, son günlerde hastanelerde de yoğunluk yaşandığına belirtti. Yavuzyılmaz, herkesi saat 24.00'e kadar açık stantlarda aşı olmaya davet etti.

Yüz yüze eğitimle birlikte öğrencilerin tedbirleri gevşettiğini belirten İl Sağlık Müdürü Yavuzyılmaz, özellikle liselilerde vakaların arttığını dile getirdi. Yavuzyılmaz, öğrencileri aşı olmaya davet ederek, "Okullarda tedbirleri elden bırakmamamız gerekiyor. Okullarımızın açılması gerekiyordu ve biz bütün bakanlıklar olarak elimizden geleni yapıyoruz. Servislerden tutun sınıflara, kantinlere kadar her yerde çok dikkatli olmamız gerekiyor. Bursa'da kapalı okulumuz yok ama değişmekle beraber 500-600 kadar sınıf karantinamız var. O yüzden çocuklarımızın yüz yüze eğitimden geri kalmamaları için hassasiyeti artırmamız lazım. Anaokulu, ilkokul ve liselerde ortalamaya baktığımızda en yüksek vaka sayıları lise öğrencilerinde. Ergen gençlerimiz biraz daha rahat davranıyor ama çocuklarımız verilen talimatları daha iyi uyguluyor ama yaş grubu arttıkça bu hassasiyet azalıyor. 12 yaşa kadar ailelerin talebi doğrultusunda aşılar yapılıyor ve aileleri de bu konuda aşıya davet ediyoruz" diye konuştu.