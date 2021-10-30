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Bursa Ormanları'nda renk cümbüşü

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Haberler | Güncel

Bursa Ormanları'nda renk cümbüşü Bursa'da sonbaharla birlikte ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle ormanda oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa Ormanları'nda renk cümbüşü

BURSA - Bursa'da sonbaharla birlikte ağaç yapraklarının sararıp dökülmesiyle ormanda oluşan renk cümbüşü güzel görüntüler oluşturdu. Kartpostallık görüntüler gökyüzünden görüntülendi

Bursa'nın İnegöl ilçesi ile Kütahya'nın Domaniç karayolunda oluşan tabii güzellik, drone ile havadan görüntülendi.

Sonbaharın gelmesiyle birlikte renk cümbüşü yaşanan İnegöl-Domaniç yolunda, seyirlik görüntüler oluştu. Ağaçlarda ortaya çıkan farklı renk tonları, doğa severlerin ilgisini çekerken, bölge sonbaharda fotoğraf sanatçılarının da uğrak yeri haline geliyor.

Abdülkadir Yazıcı'nın drone ile çektiği görüntülerde yeşille birlikte sarı ve kırmızının tonlarına bürünen ormanların eşsiz güzelliklerini bir kez daha gözler önüne serdi.

Bursa Ormanları'nda renk cümbüşü

Bursa Ormanları'nda renk cümbüşü

Bursa Ormanları'nda renk cümbüşü

İhlas Haber Ajansı / Zafer Peker - Son Dakika Haberleri
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