Bursa'nın üreten kadınları Cumhuriyet Bayramı'nda buluştu

BURSA (AA) - Bursa'nın 17 ilçesinde üretim yaparak hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayan 32 kadın kooperatifi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla "Bursa Üreten Kadınlar Buluşması"nda el emeklerini sergileme fırsatı buldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, üreten kadın kooperatif ve derneklerinin ürünlerini daha geniş kitlelere duyurması amacıyla Atatürk Kongre Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Türk kadınlarının, dünyanın en cefakar ve fedakar kadını olduğunu vurguladı.

Aktaş, kadınların her alanda önemli örnekler sergilediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizde birçok kadın girişimci, tek başına ailenin ekonomik sorumluluğunu üstlenirken, bazı kadınlarımız da bir araya gelerek, fikirlerini, gayretlerini ortaya koyarak, hem kendi ailelerine ekonomik katkı sağlıyorlar hem de ülkenin kalkınmasına katkı veriyorlar. Her halükarda kadınlarımızın gerek evine ek gelir sağlamak gerekse de ücretli işlerde çalışma çabalarının artması, onların ekonomik faaliyetlere girişini hızlandırmaktadır."

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak Bursa'nın 17 ilçesinde faaliyet gösteren kadın kooperatif ve derneklerinin taleplerinin karşılanması noktasında bugüne kadar her türlü desteği sağladıklarını Aktaş, "Bütün bu yapılanlara genel olarak baktığımızda şu ana kadar kadın kooperatif ve derneklerime yaklaşık 2 milyon liralık bir destek sağlanmış olduk. Bursa'da faaliyet gösteren kooperatif ve derneklerimizin ürettiği ürünlerin internet aracılığıyla Türkiye geneline hatta dünyaya satılmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç de dün milli mücadelede olduğu gibi bugün de bütün başarılarda kadınların mührü ve izi bulunduğunu söyledi.

Türk kadınının yeni başarı hikayeleri yazmaya devam ettiğini dile getiren Gözgeç, "Kadınların hayatın her alanında hem ekonomide hem tarımda hem ticarette var olması bizi mutlu ediyor ve bu sayının artması için çalışıyoruz." dedi.

Bursa Tarım ve Orman Müdür Vekili Esra Uzun da üretici kadınların desteklenmesi noktasında hayata geçirdikleri çalışmaları anlatarak, "Ekonomik olarak güçlenen kadın aynı zamanda toplumsal anlamda da çok önemli bir rol üstlenmektedir. Köy meydanından geçmekte tereddüt eden kadınlarımız, şuan köy meydanında üretim yapmaktadırlar. Kırsal alanda üreten kadın, iyi bir girişimci, iyi bir işletmeci, iyi bir yönetici olabileceğini göstermekte ve kültürel mirasın korunmasında önemli bir rol oynamaktadır." diye konuştu.