Bursa'nın Medâr-ı Serveti İpekçilik

BURSA (Habermetre) - Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ile Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "Bursa'nın Medar-ı Serveti İpekçilik" panelinde ipeğin Bursa tarihindeki önemi masaya yatırıldı.

Bursa'da 2021 yılını "Hanlar Bölgesi ve İpek Yılı" olarak belirleyen Bursa Büyükşehir Beleyesi, özel etkinlikler kapsamında bu kez Tayyare Kültür Merkezi'nde "Bursa'nın Medar-ı Serveti İpekçilik" konulu panel düzenlendi. Programın moderatörlüğünü BUÜ Fen- Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Tarih Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin yaptı.

Açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Fethi Yıldız, "Bursa bir tarih şehri, kültür şehri. Geleceğimize ışık tutan bu paneller özellikle gençlerimiz tarafından takip edilmeli. Tarihini, kültürünü, geleneğini, göreneğini bilmeyen milletlerin coğrafyasını bugün başkaları çiziyor. Bu nedenle bu tür etkinlikleri çok önemsiyor ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Panelde, BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Tezcan 'İpek Yolu ve Bursa', Prof. Dr. Cafer Çiftçi 'Osmanlı Döneminde Bursa'da Ticaret ve İpekçilik', Nişantaşı Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hülya Tezcan 'Topkapı Sarayı Koleksiyonu İpekli Kaftan ve Döşemeliklerinden Seçmeler' ve Yazar Nevzat Çalıkuşu da 'Cumhuriyet Döneminde Bursa Çarşısında Gündelik Yaşam' konulu sunum yaptı.

Etkinlik, soru-cevap ve katılımcılara teşekkür belgelerinin takdimi ile sona erdi.

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