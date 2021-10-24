Bursa'nın İznik ilçesinde erkek cesedi bulundu
AA / Şenol Poyraz - Haberler | Güncel
Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surlarda erkek cesedi bulundu.
İZNİK, BURSA (AA) - Bursa'nın İznik ilçesinde tarihi surlarda erkek cesedi bulundu.
İznik Sahil Yolu'ndaki tarihi surların yanında bir kişinin hareketsiz yattığını görenler durumu polise bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekibi, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Faruk Kartalmış'a (30) ait olduğu tespit edilen ceset, incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Kartalmış'ın ölümüyle ilgili iki kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.
AA / Şenol Poyraz - Son Dakika Haberleri