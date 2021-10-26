BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Habermetre - Haberler | Toplum
BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYORMuş Belediyesi ile Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir işbirliğinde Sunay Mahallesi'nde uygulanan Gençlik Merkezi Projesi hızla ilerliyor.

BURSA (Habermetre) - BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Muş Belediyesi ile Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir işbirliğinde Sunay Mahallesi'nde uygulanan Gençlik Merkezi Projesi hızla ilerliyor. 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreni ile inşaat çalışmalarına başlanan projede önemli mesafe kat edildi. Gelecek yıl tamamlanması planlanan Gençlik, Eğitim ve Sosyal Tesis ile ihtiyaç duyulan bir proje daha hayata geçirilmiş olacak.

Habermetre - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title