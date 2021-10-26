BURSA (Habermetre) - BURSA-MUŞ KARDEŞLİĞİ GENÇLİK MERKEZİ İNŞAATI HIZLA İLERLİYOR

Muş Belediyesi ile Kardeş Şehir Bursa Büyükşehir işbirliğinde Sunay Mahallesi'nde uygulanan Gençlik Merkezi Projesi hızla ilerliyor. 25 Ağustos tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreni ile inşaat çalışmalarına başlanan projede önemli mesafe kat edildi. Gelecek yıl tamamlanması planlanan Gençlik, Eğitim ve Sosyal Tesis ile ihtiyaç duyulan bir proje daha hayata geçirilmiş olacak.

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