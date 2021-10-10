Bursa Heyetinden Biz Anadoluyuz Projesi Kapsamında Van'a Ziyaret - Haberler
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Bursa Heyetinden Biz Anadoluyuz Projesi Kapsamında Van'a Ziyaret

Habermetre - Haberler | Toplum
Bursa Heyetinden Biz Anadoluyuz Projesi Kapsamında Van'a Ziyaret

Bursa'nın Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan ve iller arasındaki kaynaşmayı amaçlayan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında milletvekilleri ve belediye başkanından oluşan bir heyet Van'a geldi.

OSMANGAZİ, BURSA (Habermetre) - Bursa'nın Osmangazi Belediyesi tarafından başlatılan ve iller arasındaki kaynaşmayı amaçlayan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında milletvekilleri ve belediye başkanından oluşan bir heyet Van'a geldi.

Bursa Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar başkanlığındaki heyet, Meclis İnsan Hakları Komisyonu Başkanı Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, Ak Parti Bursa Milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık, ile, başkan yardımcıları ve meclis üyelerinden oluştu.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu ziyaretleri kapsamında Diyarbakır, Mardin, Siirt illerini ziyaret eden 16 kişilik heyet, sabah saatlerinde Van ziyareti kapsamında Vali Mehmet Emin Bilmez, Ak Parti Van Milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar, İrfan Kartal ve Abdulahat Arvas ile bir araya geldi.

Burada bir süre sohbet ederek karşılıklı görüş alış verişinde bulunan Vali Mehmet Emin Bilmez başkanlığındaki Van heyeti ile Ak Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu başkanlığındaki Bursa heyeti buradan Akdamar Adası ve Akdamar Anıt Müzesini ziyaret etti.

Akdamar Kilisesi hakkında bilgilendirilen heyet Van ziyaretini tamamlayarak Muş'a geçti.

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