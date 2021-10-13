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Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

AA / Sinan Balcıkoca - Haberler | Güncel
Bursa deniz otobüslerinin bazı seferleri iptal edildi

Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

EMİNÖNÜ, İSTANBUL (AA) - Bursa'da deniz otobüslerinin bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.30'daki Bursa ( Mudanya )-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve Bursa (Mudanya)- Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

BUDO'nun saat 07.00'deki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de aynı gerekçeyle iptal edildi.

AA / Sinan Balcıkoca - Son Dakika Haberleri
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