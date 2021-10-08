Bursa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler
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Bursa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA / Elif Özlem Çelikler - Haberler | Güncel
Bursa'daki FETÖ operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

BURSA (AA) - Bursa'da FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda yakalanan 22 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, ByLock kullanıcısı olduğu ve örgütün mahrem yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda aralarında 9'u ihraç biri aktif görevde olan 10 polisin de yer aldığı 22 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden 3 tutuklandı, 19'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Elif Özlem Çelikler - Son Dakika Haberleri
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