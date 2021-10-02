Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve bir ticari taksi çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada 2 otomobil ve bir ticari taksi çarpıştı, 3 kişi yaralandı.

Kaza Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur A. idaresindeki 16 LYC 32 plakalı otomobil seyir halindeyken önünde seyreden Yunus Acar yönetimindeki 16 T 5520 plakalı ticari taksiye arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle ticari taksi önünde seyir halinde olan İlyas E. yönetimindeki 16 LFG 50 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kaza sonrası ticari taksi sürücüsü ile taksideki yolcu Ayfer B. ile kızı Nehir B. hafif şekilde yaralandı. 3 yaralı da kaza yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldılar. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ezgi Mola Engin Altay Seyit Torun Binali Yıldırım Numan Kurtulmuş
Magazin Düm Tek Tek Kubilay Aka Mesut Özil
Spor Mehmet Topal Balotelli Mustafa Denizli Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Yemek Tarifleri Mahmut Özer Ersin Tatar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Bursa'da zincirleme kaza; 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 02.10.2021 17:13:34. #1.11#