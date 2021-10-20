Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde önce traktörle otomobil çarpıştı, onları fark edemeyen bir sürücü daha kazaya karıştı.

KESTEL, BURSA (İHA) - Bursa'nın Kestel ilçesinde önce traktörle otomobil çarpıştı, onları fark edemeyen bir sürücü daha kazaya karıştı. Zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Kaza Kestel ilçesi Gözede köyünde gerçekleşti. Mustafa T.'nin kullandığı 16 BCB 5071 plakalı traktöre aynı yönde giden 16 Z 5071 plakalı ticari aracın sürücüsü Necati A, arkadan çarptı. İki aracın karıştığı kazayı fark edemeyen Recep P.'nin kullandığı 16 PH 625 plakalı araç da kazaya karıştı. Sürücüler kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Yaralılar bölgeye sevk edilen 112 ekiplerince Kestel Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili jandarma soruşturma başlattı. - BURSA

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

Bursa'da zincirleme kaza: 3 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Dönerciye 'fenomenlik' tuzağı! Ünlü yapacakları vaadiyle cep telefonunu çalıp, parasını harcadılar

Dönerciye "fenomenlik" tuzağı! Ünlü yapacakları vaadiyle cep telefonunu çalıp, parasını harcadılar

 Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu

Kahreden tesadüf! Olay yerinden geçen baba, yaralı oğlunu görünce gözyaşlarına boğuldu

 Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü avukat, şikayetini bir şartla geri aldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title