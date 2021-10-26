Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı - Haberler
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Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler araçlarıyla yolu kapatıp asker eğlencesi yaptı.

İNEGÖL, BURSA (İHA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde gençler araçlarıyla yolu kapatıp asker eğlencesi yaptı. Meş'aleler yakan gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis 8 araca ceza kesti.

Olay Cuma Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Bir genç grubu, askere gidecek olan arkadaşları için konvoy düzenledi. Konvoyla şehir turu atmaya başlayan gençler bazı caddelerde araçlarıyla durarak çiftetelli oynadı. Meş'ale yakan gençler bazı caddeleri ulaşıma kapatarak eğlendi. Gençlerin kapattığı yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Eğlenceyi gören vatandaşlar tepki gösterdi. Polis ekipleri harekete geçerek, gençleri uyarıp yolu ulaşıma açtı. Trafik güvenliğini tehlikeye sokan 8 aracın sürücüsüne 500'er lira ceza kesildi. - BURSA

Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

Bursa'da yolu kapatıp asker eğlencesi düzenleyenlere ceza yağdı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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